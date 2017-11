Red Carpet Teatro, al via la rassegna

Si aprirà il 26 novembre la stagione varesina 2017/2018 di RED CARPET Teatro; che ha deciso di dedicare questo inizio alla Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne.

In scena al Teatro G. Santuccio domenica 26 alle ore 21 sarà infatti malaCCortoamore, per la regia di Serena Nardi che precisa: “La citazione della poetessa Alda Merini fa’ da titolo ad uno spettacolo che vuole essere un inno alla poesia al femminile in tutti i tempi e ricordare come al silenzio, al chiuso di una stanza o delle loro menti frastornate dal caos inutile del mondo, in solitudine o immerse in mille ruoli che la società ha sempre preteso da loro, la donne hanno sempre parlato di sé, dell’amore e del mondo attraverso la poesia. Non diversamente da come hanno fatto gli uomini, eppure diversamente da come gli uomini hanno fatto, entrando nel dolore, nella gioia, nella speranza o nella disillusione, in punta di piedi e scalze. Per non lasciare traccia di sé.”

Con l’inizio dell’anno nuovo sarà sul palco del Teatro Santuccio venerdì 19 gennaio alle ore 21 “Calogero Marrone – giusto fra le nazioni. Raccontando la Storia e la Nostra Storia”, lo spettacolo ripercorrerà la vita del capo dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Varese denunciato alle SS dal podestà di Varese per aver fornito centinaia di documenti falsi a ebrei ed antifascisti per consentire loro di mettersi in salvo. L’opera prende forma attraverso memorie tratte dal libro “Un eroe dimenticato” di F. Giannantoni e I. Paolucci, riscritte per la scena. Presenti nel testo anche le lettere originali scritte da Marrone ai famigliari durante la prigionia, con l’intervento dal vivo di canzoni dell’epoca.

Il 22 febbraio alle ore 21 sul palco di UCC Teatro di Varese tornerà a grande richiesta Frida K. Dopo il successo milanese al Teatro Libero, l’opera che mette faccia a faccia Frida e la Morte, inseparabili compagne, torna a Varese a raccontare l’artista messicana e quel suo mondo fatto di solitudine, immobilità, energia, colori esplosivi, desiderio di bianco, ironia, sarcasmo e lacrime tanto irrefrenabili quanto beffardo fu il suo sorriso. Attraverso l’utilizzo quasi esclusivo delle pagine di diario, delle lettere e delle poesie di Frida, Sarah Collu e Serena Nardi portano in scena uno spettacolo che vuole strappare il cuore dal petto e esporlo come un trofeo, esattamente come ha fatto tante volte Frida con il suo.

Venerdì 23 febbraio RED CARPET Teatro tornerà negli spazi del Teatro Santuccio alle ore 21 con Circus Amleto; un’opera che si esprime sull’umano e legittimo bisogno di essere riconosciuti dall’altro. Su una pista da circo, i due clown Bianco e Augusto mettono in scena, un po’ per caso, un po’ per necessità, la tragedia Shakespeariana per eccellenza, e le vicissitudini di Claudio, zio di Amleto, incontrano quelle di Bianco che stanco del successo attribuito sempre ad Augusto, trama la morte di quest’ultimo che gioca, come una vittima sacrificale, il ruolo del giovane Amleto. Una pièce segnata da dolore, disperazione e morte, ma ricca di uno slancio vitale senza confronti. Un viaggio parallelo tra due mondi, quello della finzione e quello della realtà dove i confini spesso si perdono donando all’arteficio la forza della verità.

A chiudere la stagione venerdì 27 aprile alle ore 21 sarà Don Giovanni ovvero il dissoluto assolto di Josè Saramago, spettacolo che ha già riscosso l’approvazione della critica a Milano. Monica Faggiani veste i panni di un Don Giovanni che vive un’esistenza di solitudine, rintanato in un teatro abbandonato. Nel suo microcosmo di isolamento sopravvive in lui un’unica certezza: essere lui Don Giovanni. Questa certezza è nutrita dal tormento autoinflitto della musica di Mozart sempre presente e da un gruppo di amici che accompagna e allevia questa sua convinzione prestandosi a recitare i personaggi dell’opera mozartiana. La girandola di vicende umane e teatrali si incrociano, si stratificano, e si confondono continuamente fino a quando il meccanismo del gioco si rompe improvvisamente.

RED CARPET Teatro è la stagione e compagnia di produzione teatrale ideata da Giorni Dispari Teatro, in collaborazione con Accademia Europea Villa Bossi.

Ha sede al Teatro Santuccio di Varese e al Teatro Libero di Milano, ma opera anche in altri teatri. RED CARPET Teatro è diretto da Serena Nardi, Sarah Collu e Vittorio Bizzi e collabora con diverse compagnie varesine, svizzere e milanesi. Si propone di mettere in luce le diverse sfaccettature dell’animo umano e mostrarne la bellezza fornendo punti di vista nuovi e inusuali.

Giorni Dispari Teatro opera nella formazione e nella produzione teatrale dal 2002. La sua attività formativa ad ampio raggio prevede corsi di teatro propedeutici e professionali. Nel 2015 nasce Accademia Red Carpet, che organizza master class di perfezionamento per professionisti del mondo teatrale con importanti personalità del teatro italiano. teatrogiornidispari.it

I direttori di RED CARPET Teatro – da sinistra a destra – Sarah Collu, Vittorio Bizzi e Serena Nardi.

Accademia Europea Villa Bossi, con sede nell’omonima dimora storica, è un’istituzione innovativa che raccoglie alcuni fra i più importanti musicisti del nostro tempo e un grande numero di strumenti storici. Si propone di completare la formazione dei giovani talenti e di avviarne la carriera concertistica. L’Accademia collabora con alcuni tra i maggiori conservatori d’Europa ed è leader del progetto NEUMA. accademiavillabossi.com

Teatro Santuccio: Via Sacco, 10 – Varese Ingresso: € 12, esenti i minori di 14 anni Non è richiesta la prenotazione Teatro Openjobmetis “Apollonio” Piazza della Repubblica – Varese Prenotazioni: www.teatrodivarese.altervista.org redcarpet@outlook.it 347 7456918.