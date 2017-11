Repossi sgomma e segna, Rolando si nasconde

FRIGIONE 5: Tre gol subiti, qualche perplessità sulla rete subita da Moretti su punizione

FRATUS 5,5: Un paio di belle chiusure, ma sul gol del primo tempo si addormenta come il resto della difesa

SIMONETTO 5,5: Un passo falso dopo un paio di belle prestazioni. Suo il fallo – ingenuo – sul terzo gol (Bruzzone s.v.)

FERRI 5: Da capitano e guida difensiva ha per forza di cose più responsabilità rispetto ai compagni di reparto e di squadra

ARCA 5,5: Copre abbastanza bene, ma non si vede mai in fase offensiva

CARECCIA 5,5: Una traversa su un cross sbagliato e poco altro

REPOSSI 6: Scatta e sgomma come al solito. Trova il gol che potrebbe riaprire la sfida ma si estranea troppo dal gioco

MONACIZZO 6,5: Non tira mai indietro il piede e lotta sempre, anche nel momento più complicato

PALAZZOLO 5,5: Anche per lui una giornata di riposo dopo tante prestazioni positive. Più nervoso del solito

LERCARA 6: Entra in campo convinto e riesce a essere protagonista della rimonta. Purtroppo non portata a termine

BATTISTELLO 5: Un colpo di testa alto dopo 4’ poi più nulla. Vengono dei dubbi sul suo utilizzo da ala

ZAZZI 6: Qualche spunto positivo, anche se non ancora non la migliore versione. Senza dubbio nel finale ci mette qualcosa per riaprirla

ROLANDO 5: Un tiro di poco alto dopo 6 minuti poi non si vede più per tutta la gara. Da lui ci si aspetta qualcosa di più

MOLINARI 6: Un gol, il quinto di fila, ma tante punizioni sprecate e un paio di rovesciate tanto spettacolari quanto inutili