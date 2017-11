Ricominciano dall’open day le attività della scuola di musica

La Civica Scuola di Musica di Tradate ha iniziato, come ogni anno, la sua attività di insegnamento.

Sabato 11 Novembre, dalle 15.30 alle 18.30, la Civica Scuola di Musica aprirà le sue porte a chiunque sia curioso di conoscere meglio quali sono le attività proposte. L’appuntamento è presso la sede, al secondo piano del Palazzo Comunale, con ingresso da via De Simoni.

Le finalità della Civica Scuola di Musica, nata dagli sforzi congiunti del Corpo Musicale Città di Tradate e del Comune di Tradate – Assessorato e Ufficio Cultura, sono la promozione e la diffusione della cultura musicale attraverso una attenta programmazione didattica adeguata a ciascuna fascia di età.

La scuola è in grado di fornire preparazione per chi intenda sostenere l’esame di ammissione ai conservatori di stato, così come per chi desideri dedicarsi alla musica per puro diletto. L’insegnamento è affidato a docenti qualificati e la proposta di strumenti è ampia: strumenti a fiato, anima della scuola che rappresenta anche il vivaio del Corpo Musicale Cittadino, archi, pianoforte, percussioni. Sono inoltre offerti corsi di canto, coro, musica d’insieme e corsi propedeutici per i più piccoli.

Per ulteriori informazioni potete visitare il sito www.corpomusicaletradate.it, o contattare la banda tramite email bandatradate@gmail.com e telefonicamente (333.5493479).