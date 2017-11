Serata di ricordi per Vittorio Tavernari

Grande partecipazione alla serata dedicata a Vittorio Tavernari organizzata alla Galleria Ghiggini di Varese, per ricordare l’anniversario della donazione alla città del grande totem. Un evento che ha dimostrato quanto affetto ancora la città, gli amici e gli estimatori nutrano per l’uomo e la sua arte.

Per l’occasione sono esposti fino al 26 novembre la documentazione, i disegni e le fotografie relative al posizionamento della scultura in Via Albuzzi che avvenne esattamente vent’anni fa per volontà dell’Amministrazione Comunale in carica all’epoca, con il Sindaco Raimondo Fassa, l’Assessore Gottardo Ortelli in sinergia con la Famiglia dell’artista. L’occasione fu a grande mostra antologica dedicata a Vittorio Tavernari a cura di Flaminio Gualdoni con la collaborazione di Paolo Campiglio, Anna Bernardini e Riccardo Prina, allestita dal 1 novembre 1997 al 1 febbraio 1998 presso il Castello di Masnago, il Museo Civico d’Arte Moderna e Contemporanea di Varese.