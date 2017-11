Rifiuti e droga, tre denunciati dalla Finanza

Un autocarro sequestrato come anche una tonnellata di rifiuti ferrosi e quattrocento grammi di marijuana.

È questo il bilancio portato avanti dai militari della Guardia di Finanza che nei giorni scorsi hanno denunciato tre persone.

Entrando nel particolare, ecco la ricostruzione offerta dagli investigatori.

Nell’ambito del dispositivo di controllo dei traffici illeciti le Fiamme Gialle di Gaggiolo, hanno sorpreso ad Arcisate un ventottenne di Bisuschio mentre stava caricando, avvalendosi di un complice (un ventiquattrenne di Varese), più di una tonnellata di rifiuti ferrosi destinati ad essere smaltiti in modo illegale.



Dopo aver denunciato per attività di gestione dei rifiuti non autorizzata i due soggetti e aver sottoposto a sequestro il camion e i rottami, i finanzieri si sono recati presso l’abitazione dei due soggetti, al fine di effettuare un’attività di polizia giudiziaria finalizzata alla ricerca di altri elementi utili inerenti l’attività illecita.

Nel corso della perquisizione, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 400 grammi di sostanze stupefacenti (contenuta in bottiglie di plastica) e un bilancino a carico del fratello dell’indagato di 23 anni che veniva denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività appena conclusa si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio assicurato dalla Guardia di Finanza, unitamente alle altre Forze di Polizia, teso a contrastare ogni forma di traffici illeciti e garantire sicurezza ai cittadini.