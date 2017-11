Rincorre il ladro mentre telefona alla Polizia

Gli operatori delle Volanti sono intervenuti in piazza Carducci in ausilio ad una donna che rincorreva un uomo mentre era al telefono con la sala operativa della Polizia di Stato di Varese.

Gli agenti sono riusciti a bloccarlo e nelle sue tasche hanno rinvenuto un bracialletto intatto con ancora l’etichetta del negozio “Hartè”.

In quel frangente, la donna che aveva inseguito il reo ha confermato agli agenti di averlo visto prelevare l’oggetto prezioso dagli scaffali del negozio dove lavora, per poi vederlo scappare lungo le vie della zona pedonale.

L’uomo, pluripregiudicato, incurante delle urla della donna ha cercato in tutti i modi di farla franca. Tuttavia, la celerità e la professionalità degli uomini della Squadra Volanti ha interrotto l’azione delittuosa posta in essere dal medesimo ed ha altresì permesso che la merce precedentemente asportata venisse riconsegnata alla proprietaria dell’esercizio commerciale. Il malvivente è stato, dunque, denunciato in stato di libertà per furto aggravato.