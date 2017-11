Rinnovare un marchio registrato: è davvero utile?

La registrazione di un marchio è uno dei primi eventi concreti che stanno alla base di un’operazione di business commerciale, che si tratti del lancio di un prodotto, di un’azienda o l’organizzazione di un evento.

I prodotti e i servizi di un’azienda infatti hanno la possibilità in questo modo di farsi riconoscere nella massa, di essere facilmente identificabili in un mercato che è sempre più concorrenziale come quello odierno. Ciò significa anche riuscire a fidelizzare i propri clienti, a scovarne di nuovi, riuscire a farsi una reputazione sempre migliore e aumentare così il proprio business e con esso anche le proprie entrate economiche.

La registrazione di un marchio d’impresa quindi ha una sua ragion d’essere ben precisa e delle motivazioni ben chiare all’interno di un business plan.

In operazioni a medio e lungo termine occorre però ricordare che la registrazione di un marchio scade dopo 10 anni. Alla fine di questo arco di tempo è possibile decidere se rinnovare un marchio registrato oppure se lasciar decadere del tutto la sua registrazione.

Rinnovare un marchio registrato: la soluzione migliore

Nel caso in cui durante questi 10 anni l’azienda non abbia avuto alcun riscontro positivo a seguito della registrazione del suo marchio, è possibile decidere di lasciarlo decadere.

La registrazione di un marchio è sempre uno dei modi migliori per tutelarsi, per farsi riconoscere e per lottare contro quella contraffazione che è per ogni azienda un vero e proprio veleno da cui è bene cercare di proteggersi il più possibile. Dietro la registrazione di un marchio c’è energia, dedizione, impegno, ricerca; in una parola, costi. Di conseguenza, le motivazioni per lasciar decadere un marchio registrato che con tanta cura si è cercato di far crescere devono essere evidenti e indiscutibilmente negative.

Rinnovare un marchio registrato: tutte le tempistiche

Considerando che la registrazione ha una validità di 10 anni, il rinnovo di un marchio registrato deve avere luogo proprio ogni decennio, prendendo come riferimento la data in cui la domanda di registrazione è stata depositata.

Il tempo utile per rinnovare un marchio registrato è davvero molto lungo, così da permettere a tutti di far fronte a questo iter burocratico senza alcun tipo di difficoltà: il rinnovo può infatti essere effettuato a partire da 12 mesi prima della scadenza del decennio e fino a 6 mesi dopo tale scadenza. In quest’ultimo caso il rinnovo del marchio registrato può comunque essere effettuato pagando però una tassa di mora.

Ricordiamo inoltre che il rinnovo del marchio può essere effettuato un numero illimitato di volte.

Chi può chiedere il rinnovo della registrazione di un marchio

Il rinnovo di un marchio registrato può essere effettuato dal proprietario del marchio, sia che si tratti dello stesso soggetto che ha effettuato la registrazione, sia che si tratti ovviamente di un soggetto che acquisito tutti i diritti su quel marchio in seguito alla registrazione, diventandone così il proprietario a tutti gli effetti.

Può capitare che un marchio abbia più proprietari: in questo caso è da ricordare che la richiesta di rinnovo può essere effettuata solo da uno di essi. Se invece nel corso del tempo vi è stata una cessione parziale del marchio, ogni comproprietario deve chiedere il rinnovo per la parte di sua competenza. Ovviamente il proprietario di un marchio registrato può anche decidere di incaricare una società o un agente specializzati in deposito e registrazione marchi che operano dietro delega del titolare.