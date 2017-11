Rinnovata la rsu della Gasparoli

Rinnovo della rsu per la Gasparoli di Gallarate, azienda nota per la sua attività di restauro sia in provincia che a livello nazionale ed oltre. La Fillea Cgil ha ottenuto tutti e 3 i delegati eletti. Un risultato che secondo la segreteria premia il lavoro fatto durante la crisi che ha colpito il settore dell’edilizia e che fa sentire ancora i suoi effetti.

«Siamo in presenza di un blocco della contrattazione sia a livello nazionale che territoriale/aziendale da oltre 1 anno e mezzo – commenta la segreteria della Fillea Cgil. A livello territoriale e nazionale sono già previste iniziative sindacali di mobilitazione nei prossimi giorni che aiutino a superare questa inaccettabile situazione. Ci auguriamo che segnali quali quelli che ieri hanno dato i lavoratori della Gasparoli aiutino a sbloccare una situazione che ha bisogno, per uscire davvero da questa pluriannuale crisi, di una maggiore valorizzazione del lavoro e non di una sua ulteriore mortificazione attraverso scorciatoie suicide di riduzione dei diritti e dei salari».