Rinnovo del Cda alla scuola dell’infanzia di Luino

Riceviamo e pubblichiamo la nota nella quale si dà notizia del rinnovo delle cariche amministrative alla scuola dell’infanzia di Luino.

Molte iscrizioni e bei programmi, corsi aggiuntivi per sostenere i piccoli nel loro articolato percorso scolastico e particolare attenzione ad identificare precocemente eventuali difficoltà espressive, grafiche o matematiche.

Inoltre corsi di teatro, letture, attività manuali e mirate offerte didattiche per ogni esigenza. Questo e altro ancora è l’offerta formativa della nostra scuola, considerata tra le migliori della provincia. Tutto ciò, come si può facilmente intuire, richiede buona volontà, capacità e tanta esperienza.

Per queste ragioni si è pensato ancora una volta alla signora Carla Soma quale guida della scuola materna di Luino e la sua rielezione a Presidente è avvenuta con il pieno sostegno di tutto il Consiglio d’amministrazione. Vorremmo inoltre ricordare i nostri bravi insegnanti e tutti i dipendenti che a vario titolo contribuiscono ogni giorno al buon funzionamento della struttura.

Il nuovo CDA é composto da Eliana Vischi, Patrizia Poltronieri, Roberta Longhi Taldone, Carlo Baldioli, Anna Chiara Gega e dai due rappresentanti dei genitori, Marcella Guelli e Alberto Baldioli.

Un grazie anche agli uscenti, Daria Roncoroni, ricordata in particolare dalla scuola di Creva per la preziosa collaborazione prestata in tanti anni e Cesare Losa. Una menzione speciale va al gruppo di genitori che ogni anno si impegna affinché le manifestazioni della scuola, dalla recita di Natale, passando per le bancarelle raccolta fondi sino alla festa di fine anno siano sempre un successo. Infine un ringraziamento al Comune di Luino per il concreto sostegno, con l’augurio che presto indichi il suo rappresentante nel nostro consiglio direttivo.