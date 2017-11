Risate e arte per solidarietà, con Debora Villa e Fabrizio Vendramin

Una serata divertente e creativa, con un obbiettivo solidale.

Questura di Varese, Unicef, associazione Amici del Caffè Teatro e Kivanis International sede di Gallarate propongo venerdì 1 dicembre un evento benefico, il cui provento è destinato al progetto Unicef “Italia emergenza bambini migranti” e al fondo assistenza della Polizia di Stato.

Sul palco ci sarà la cabarretista Debora Villa, che con la sua verve coinvolgerà il pubblico nel suo “Sogno di una notte di mezza età”.

La serata sarà accompagnata poi da Fabrizio Vendramin, il pittore che proporrà i suoi quadri che vengono dipinti al contrario e si svelano all’ultimo allo spettatore.

L’appuntamento è alle 21 di venerdì 1 ottobre, alle Ville Ponti di Varese (Villa napoleonica). Il costo dell’ingresso è di 15 euro, di cui 9 per lo spettacolo e 6 euro per il calendario della Polizia di Stato che sarà consegnato prima di entrare in Teatro.

