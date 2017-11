Rischio vento forte tra domenica e lunedì

Rischio vento forte nelle prossime ore, anche nel varesotto. Ad annunciarlo è la Sala operativa della Protezione civile, la cui attività è coordinata dall’assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione Simona Bordonali, che ha emesso un avviso di ordinaria criticità (codice giallo) per rischio vento forte dal pomeriggio di domenica 12 novembre.

«Sulla base delle rilevazioni del Centro Funzionale Monitoraggio Rischi della Protezione civile – spiega l’assessore Bordonali – si prevedono rinforzi di vento da metà pomeriggio a partire dalle quote più elevate e, in particolare, per le quote di bassa montagna tra 1000 e 1500 metri su Valchiavenna e Prealpi Occidentali, in estensione nelle ore successive alle zone di Pianura Occidentale, con possibili forti raffiche localizzate di intensità fino a 70-90 km/h su Pianura Occidentale. In base alle valutazioni si prevede un codice giallo (ordinaria criticità) per gli scenari di rischio vento forte».