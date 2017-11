Roberto Stella riconfermato alla guida dell’Ordine dei Medici

Si è insediato ufficialmente il neoeletto Consiglio direttivo dell’Ordine dei Medici di Varese. Nel corso della riunione sono state stabilite le cariche per il prossimo triennio.

All’unanimità è stato confermato al vertice dell’Ordine provinciale il dottor Roberto Stella, presidente per la sua quarta volta. “Sono molto soddisfatto – ha dichiarato il dottor Stella – per la fiducia che i colleghi hanno rinnovato ancora una volta a me e alla squadra che si è presentata con me. Ora che è stato insediato il Consiglio, si prepara, da gennaio, un forte impegno a favore dei medici della nostra provincia, in una continuità premiata dall’esito elettorale molto positivo. Guardiamo al futuro con la certezza che l’ingresso negli organi direttivi di 4 giovani colleghi (due nel Collegio dei Revisori dei Conti, due nella Commissione Odontoiatri) possa aiutarci ad affrontare le tante sfide che si presenteranno alla professione medica”.

Il presidente Stella sarà affiancato, nel ruolo di vice-presidente, dal dottor Saverio Chiaravalle, primario del Pronto Soccorso all’Ospedale di Varese. Segretario il dottor Daniele Ponti. Tesoriere il dottor Giulio Corgatelli.

Entrano a fare parte del nuovo Consiglio dell’Ordine dei Medici di Varese il dottor Ottavio Amatruda, la dottoressa Giovanna Beretta, il dottor Angelo Michele Bianchi, il dottor Marco Cambielli, il professor Giulio Carcano, il dottor Maurizio Damiani, la dottoressa Teodora Maria Gandini, il dottor Carlo Rizzetti, la dottoressa Cristina Mascheroni, la dottoressa Adelina Salzillo, il dottor Dario Sinapi, il dottor Jean Louis Cairoli e il dottor Marcomaria Cappello, entrambi consiglieri odontoiatri.

Si è insediata anche la Commissione Albo Odontoiatri: il dottor Jean Louis Cairoli è stato confermato presidente. Nella Commissione anche il dottor Marcomaria Cappello, il dottor Alberto Ciatti, il dottor Filippo Santangelo e la dottoressa Lidia Tordiglione.

Infine è stato anche insediato il Collegio dei Revisori dei Conti con il dottor Marco Montalbetti nel ruolo di presidente. Entrano nel Collegio anche la dottoressa Martina Ruspa, la dottoressa Elisa Zanoli e quale revisore supplente, il dottor Alberto Mario Marconi.