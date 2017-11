Rockit festeggia vent’anni. Festa all’Apollo Club

Rockit.it, il portale di riferimento per la nuova musica italiana, compie 20 anni dalla sua prima apparizione online. Per festeggiare l’importante traguardo presenta Rockit20, una festa esclusiva ricca di musica, ospiti e sorprese, giovedì 30 novembre all’Apollo Club di Milano.

L’hashtag della serata sarà #questonostrograndeamore, ovvero l’amore che lega Rockit.it con il meglio della musica italiana. “Con instancabile spirito di osservazione, dal 1997 Rockit.it racconta ogni giorno tutto il meglio che la musica del nostro Paese ha da offrire, con occhi curiosi, dedizione per la scoperta e la voglia di portare la musica che ci emoziona oltre le pagine del sito. Lo stesso spirito e lo stesso amore che da quasi 15 anni ci guida nella realizzazione del MI AMI Festival. ” dichiara Stefano Bottura, fondatore di Rockit.it e CEO di Betterdays.

Per Rockit20 sul palco si avvicenderanno vecchie e nuove conoscenze del portale, in un incontro unico tra il nuovo e la tradizione, tra il passato e il futuro della musica italiana.

A inaugurare la serata tre progetti nuovissimi che hanno attirato l’attenzione di Rockit.it nel corso dell’anno. Generic Animal, la nuova creatura de La Tempesta Dischi, già chitarrista dei Leute, che farà ascoltare in anteprima il suo album d’esordio, con i testi scritti da Jacopo Lietti dei Fine Before You Came; Kaufman, giovane formazione bresciana che ha conquistato un massiccio airplay radiofonico con il disco d’esordio “Belmondo” scritto a quattro mani con Alessandro Raina; gli Hit Kunle, sorprendente formazione di Padova che unisce il mondo tropicale e latino al soul, al rock e al punk.

Highlight sarà l’elegante set di una colonna della scena musicale italiana: Mauro Ermanno Giovanardi che proporrà dal vivo le canzoni dell’album “La mia generazione”. Sul palco con lui tanti ospiti, per cantare insieme le più belle canzoni degli anni ’90: un progetto che sembra nato apposta per festeggiare #questonostrograndeamore.

Dopo i live, il microfono passerà al pubblico per il karaoke in cui chiunque potrà cantare il proprio brano preferito (rigorosamente dal repertorio italiano). La serata si concluderà con un dj set a cura della redazione di Rockit.it, che per l’occasione salirà in consolle con il tradizionale dj set Rockit All Starz.

L’ingresso alla festa è gratuito con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili: qui il form per iscriversi.