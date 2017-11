Rosatellum, la nuova mappa dei collegi elettorali

Dopo l’approvazione della legge elettorale, il governo ha emanato il decreto legislativo che ridisegna i collegi uninominali e quelli plurinominali di Camera e Senato. I lombardi eleggeranno 102 deputati (anziché i 101 del 2013) guadagnando così un deputato, variazione che dipende dalla nuova circoscrizione assegnata dal Rosatellum alla Lombardia che ha inciso sul numero dei cosiddetti “resti” determinando l’assegnazione di un seggio in più.

Secondo il decreto del consiglio dei ministri, rispetto al 1993, sono 8 le circoscrizioni che cambiano il numero dei collegi: Lombardia 2 e Lombardia 3 passano da 7 a 8 collegi; Sicilia 1 passa da 10 a 9; Veneto 1 da 7 a 8 e Veneto 2 da 10 a 11; l’Emilia Romagna acquista due collegi passando da 15 a 17 mentre l’Umbria passa da 5 a 3 e la Basilicata da 5 a 2 per un ricalcolo dovuto alla trasposizione dei seggi dal Senato alla Camera.

Le rimanenti modifiche riguardano interventi più limitati solo per riportare “in soglia” alcuni collegi per quanto riguarda la popolazione: 6 collegi nel Lazio (5 nel Lazio 1 e uno nel Lazio 2), 2 in Campania (uno in Campania 1 e uno in Campania 2) e 1 in Friuli. In 12 circoscrizioni la mappa dei collegi è rimasta invariata cioè uguale a quella del Senato del 1993. In tutto, sono circa 60 i collegi uninominali del Mattarellum modificati su un totale di 232.

Il testo del decreto ora andrà al vaglio delle commissioni Affari costituzionali della Camera e del Senato che entro 15 giorni dovranno per formulare i loro pareri. Spetterà infine al Governo pronunciarsi sulle istanze parlamentari. A metà dicembre la rimappatura dei collegi sarà ultimata.

I COLLEGI DI VARESE, GALLARATE E BUSTO ARSIZIO

Il collegio di Varese per la camera dei deputati comprende i comuni di: Azzio, Agra, Arcisate, Barasso, Bedero Valcuvia, Besano, Bisuschio, Brenta, Brezzo di Bedero, Brinzio, Brissago Valtravaglia, Brusimpiano, Cantello, Cadegliano Viconago, Caravate, Casalzuigno, Casciago, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Castelveccana, Cittiglio, Clivio, Cocquio Trevisago, Comerio, Cremenaga, Cuasso al Monte, Cunardo, Curiglia con Monteviasco, Cugliate Fabiasco, Cuveglio, Cuvio, Dumenza, Duno, Ferrera di Varese, Gavirate, Gemonio, Germignaga, Grantola, Induno Olona, Lavena Ponte Tresa, Laveno Mombello, Luino, Luvinate, Maccagno, Malnate, Marchirolo, Marzio, Masciago Primo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Orino, Porto Ceresio, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Saltrio, Sangiano, Tronzano Lago Maggiore, Valganna, Varese, Viggiù.

Il collegio di Gallarate per la camera dei deputati comprende i comuni di: Arsago Seprio, Albizzate, Angera, Azzate, Bardello, Besozzo, Besnate, Biandronno, Bodio Lomnago, Bregano, Brunello, Brebbia, Buguggiate, Cadrezzate, Cairate, Carnago, Caronno Varesino, Casale Litta, Casorate Sempione, Cassago Magnago, Castelseprio, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Comabbio, Crosio della Valle, Daverio, Gallarate, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Golasecca, Gornate Olona, Inarzo, Ispra, Jerago con Orago, Leggiuno, Lonate Ceppino, Lozza, Malgesso, Mercallo, Monvalle, Morazzone, Mornago, Oggiona con Santo Stefano, Osmate, Ranco, Sesto Calende, Solbiate Arno, Sumirago, Taino, Ternate, Travedona Monate, Tradate, Varano Borghi, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Vergiate.

Il collegio di Busto Arsizio per la camera dei deputati comprende i comuni di: Busto Arsizio, Cardano al Campo, Caronno Pertusella, Castellanza, Cislago, Fagnano Olona, Ferno, Gerenzano, Gorla Minore, Gorla Maggiore, Lonate Pozzolo, Marnate, Origgio, Olgiate Olona, Saronno, Samarate, Somma Lombardo, Solbiate Olona, Uboldo, Vizzola Ticino.

Il collegio di Varese per il senato comprende i comuni di: Azzio, Agra, Arcisate, Angera, Arsago Seprio, Albizzate, Azzate, Barasso, Bardello, Bedero Valcuvia, Besano, Besnate, Besozzo, Biandronno, Bisuschio, Bodio Lomnago, Brebbia, Bregano, Brenta, Brezzo di Bedero, Brinzio, Brissago Valtravaglia, Brunello, Brusimpiano, Buguggiate, Cadegliano Viconago, Cadrezzate, Cairate, Cantello, Caravate, Carnago, Caronno Varesino, Casale Litta, Casalzuigno, Casciago, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Castelseprio, Castelveccana, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Cittiglio, Clivio, Cocquio Trevisago, Comabbio, Comerio, Cremenaga, Crosio della Valle, Cuasso al Monte, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Curiglia , Cuveglio, Cuvio, Daverio, Dumenza, Duno, Ferrera di Varese, Gallarate, Galliate Lombardo, Gavirate, Gazzada Schianno, Gemonio, Germignaga, Golasecca, Gornate Olona, Grantola, Inarzo, Induno Olona, Ispra, Jerago con Orago, Lavena Ponte Tresa, Laveno Mombello, Leggiuno, Lonate Ceppino, Luino, Lozza, Luvinate, Maccagno, Malgesso, Malnate, Marchirolo, Marzio, Masciago Primo, Mercallo, Mesenzana , Montegrino Valtravaglia, Monvalle, Morazzone, Mornago, Oggiona con Santo Stefano, Orino, Osmate, Porto Ceresio, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Ranco, Saltrio, Sangiano, Sesto Calende, Solbiate Arno, Sumirago, Taino, Ternate, Travedona Monate, Tradate, Tronzano Lago Maggiore, Valganna, Varano Borghi, Varese, Vedano Olona, Venegono Superiore, Venegono Inferiore, Vergiate, Viggiù.