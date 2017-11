Rotellistica, un movimento in crescita a Varese

Un movimento in buona salute, che sta crescendo anche grazie a una serie di iniziative partecipate. Questa la foto che fa di sé la sezione provinciale varesina della FISR, la Federazione Italiana Sport Rotellistici, presieduta da maggio dal bustocco Enrico Salomi.

Uno sport che comprende ben nove specialità (artistico, corsa, hockey pista, hockey inline, skiroll, freestyle, downhill, inline alpine e skateboarding), che da Tokyo 2020 avrà anche una partecipazione olimpica grazie allo skateboard) e che nel Varesotto sta facendo segnare un aumento di tesserati e di interesse.

A livello nazionale la FISR del presidente Sabatino Aracu ha partecipato a settembre ai Roller Games di Nanjing, evento che per la prima volta ha radunato i Mondiali di tutte le specialità rotellistiche creando così una sorta di Olimpiade delle rotelle.

Per quanto riguarda invece la provincia di Varese, si sta lavorando sulle occasioni di propaganda di queste discipline per incrementare i praticanti di base e per aumentare i momenti promozionali per i più piccoli.

Un altro aspetto è la valorizzazione di eventi legati alle Nazionali o a momenti di grande richiamo: uno di questi è stato l’Europeo freestyle dal 5 all’8 ottobre grazie all’Accademia Bustese Pattinaggio; altri i raduni delle nazionali junior e senior sempre di freestyle a Busto e Saronno.

A livello individuale invece, Gabriele Galli della Cardano Inline ha conquistato un argento e un bronzo proprio a Nanjing rispettivamente nella “americana” su strada e nella 20 chilometri. Per l’artistico c’è stata la convocazione in Nazionale di Lorenzo Battioli (Rotellistica Gallaratese) per la Coppa Italia. Chiara Lualdi, dell’Accademia Bustese, è stata invece nominata commissario tecnico della nazionale freestyle mentre l’allenatore dello Skating Saronno, Nicolas Cicchitti, è stato designato per guidare gli azzurri di artistico in Coppa Europa.

Nel 2018 infine, in provincia saranno orgnaizzati i campionati regionali di artistico, corsa e freestyle, nel segno di una tradizione diffusa sul territorio e vivace nonostante le difficoltà – economiche e impiantistiche – dei tempi correnti.