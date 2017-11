Ruba le ruote delle auto in sosta: arrestato

Arrestato mentre smontava le ruote di un’Audi in via IV novembre a Caronno Pertusella.

In manette è finito un cittadino serbo 44enne, incensurato, in Italia senza fissa dimora, sorpreso in flagranza di reato dai carabinieri della compagnia di Saronno.

L’uomo era stato notato da una cittadina che dalla sua finestra aveva visto l’ambiguo personaggio. Segnalando il tutto al 112, la donna ha mantenuto una costante comunicazione con l’operatore della Centrale, descrivendo così passo passo ogni movimento dello straniero. Questi si aggirava tra le auto parcheggiate e si inginocchiava all’altezza delle ruote, proprio come se le stesse smontando.

I carabinieri che sono accorsi, hanno potuto circondare il parcheggio, appostarsi, inquadrare l’uomo intento a smontare l’ennesima ruota di un’Audi e coglierlo nella flagranza di reato senza che lui comprendesse neanche di essere braccato. Il successivo sopralluogo dell’area ha permesso di rinvenire un’altra ruota già smontata e accantonata, pronta ad essere portata via, potendo così restituire l’intero maltolto alla vittima.

Il 44enne è stato accompagnato in caserma, dove è stato arrestato. Con sé aveva una valigia completa di attrezzi che normalmente utilizzano i carrozzieri. Mercoledì mattina (22 novembre) il rito per direttissima presso il Tribunale di Busto Arsizio.