Ruba uno zaino ma lascia l’etichetta, arrestato

Un controllo effettuato dalla volante del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio nel parcheggio della stazione FS ha fatto scoprire un furto appena consumato in un supermercato e ha portato all’arresto del ladro.

Erano le 10.30 di ieri, venerdì 10 novembre, quando la pattuglia, durante uno dei servizi di perlustrazione quotidianamente effettuati presso le due stazioni ferroviarie cittadine, ha notato un giovane a piedi che confabulava con due persone sedute all’interno di un’autovettura in sosta.

Poiché il ragazzo in questione è ben conosciuto dalle Forze dell’Ordine – si tratta di un italiano di 22 anni che nonostante la giovane età ha già collezionato numerosi precedenti per reati contro il patrimonio venendo anche sottoposto alla sorveglianza speciale – gli agenti hanno deciso di fermarlo per effettuare un controllo; hanno così scoperto che nello zaino che portava in spalla, al quale tra l’altro era ancora attaccato il supporto in plastica dell’etichetta, vi erano numerosi prodotti per l’igiene personale.

Essendo evidente la provenienza illecita dei prodotti e vista la mancata collaborazione del pregiudicato, la volante ha effettuato una ricerca nei supermercati della zona scoprendo rapidamente che lo zaino e il suo contenuto, del valore di circa 200 euro, erano stati rubati pochi minuti prima dagli scaffali di un supermercato di viale Duca d’Aosta.

Le telecamere dell’esercizio commerciale, tra l’altro, avevano immortalato il ladro mentre effettuava la razzia. Il ventiduenne è stato quindi arrestato in flagrante furto aggravato e la refurtiva restituita.