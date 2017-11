Rubano nel negozio di fronte alla caserma dei carabinieri

Rubano nel negozio di elettronica di fronte alla caserma dei carabinieri. Tre 20enni di Varese sono stati subito bloccati dai militari della compagnia di Varese e denunciati per furto aggravato.

Due ragazzi sono stati colti sul fatto e denunciati il primo per furto aggravato di un router all’interno dell’esercizio commerciale Unieuro (in via Saffi, proprio di fronte alla caserma dei carabinieri), il secondo per ricettazione del citato router.

Una terza ragazza che era in compagnia degli altri due è stata perquisita e addosso gli sono stati trovati un coltello a scatto di 9 cm e 3,6 grammi di hashish.