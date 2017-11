Rubata la targa di Ponte della Vittoria. Per la seconda volta

Per la seconda volta qualcuno si è divertito a staccare la targa del Ponte della Vittoria, donata dal circolo Tramway, trafugandola nottetempo. A scoprire il furto i volontari dell’associazione culturale che si sono accorti che la targa, posizionata sul ponte tra viale Rimembranze, via Diaz e piazza Cadorna, non c’era più.

Probabilmente nel cuore della notte qualcuno ha staccato la placca e l’ha portata via. E’ davvero difficile capire chi e perchè abbia preso la targa. Un fatto analogo era successo qualche anno fa quando era sparita la targa gemella posizionata dall’altra parte del ponte. Un episodio davvero strano soprattutto perché in genere questo tipo di arredi viene staccato o rotto ma non trafugato. I volontari del circolo Tramway, come in occasione del primo furto, si sono già attivati per sostituire la targa che era stata posizionata per far conoscere il valore del ponte troppo spesso dimenticato tra le particolarità di Saronno.