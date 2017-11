Durante la partita delle giovanili, rubano il portafoglio all’arbitro

Ha sfondato la porta dello spogliatoio e si è impossessato del portafoglio dell’arbitro che, rientrato alla fine del primo tempo, ha sospeso la partita chiamando i carabinieri.

È quanto accaduto sabato pomeriggio nel centro sportivo cittadino dove era in programma, per il campionato Juniores provinciale, Airoldi Origgio – Barbaiana. Ad arbitrare la partita era stato designato Mauro Mirabile, noto fischetto della sezione Aia di Saronno. Nel giugno 2015, infatti, ha salvato un ragazzino vittima di un malore durante una partita e per questo ha ricevuto anche diversi riconoscimenti.

Decisamente senza lieto fine, invece, la partita di sabato. Come detto durante i primi 45 minuti di gioco qualcuno si è introdotto nella zona degli spogliatoi e ha preso di mira quello del direttore di gara. Il ladro ha sfondato la porta e messo tutto a soqquadro. Come avvenuto in altre circostanze la partita è stata sospesa e sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo.