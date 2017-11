Sabato bagnato, domenica col sole

Sabato con l’ombrello, domenica con il sole. Ce n’è per tutti i gusti questo weekend.

La Lombardia, infatti, è alla vigilia di un peggioramento a causa di una veloce perturbazione atlantica in avvicinamento dalla notte di oggi, venerdì 24 novembre.

Sabato sarà la giornata peggiore del fine settimana, con piogge su tutto il territorio regionale tendenti a concentrarsi sui settori orientali dal pomeriggio. Ritorna la neve su Alpi e Prealpi, copiosa sin verso i 1300-1500 metri; schiarite in serata, dice il Centro Geofisico Prealpino, a partire da Piemonte, Varesotto, Ticino e Comasco con inizio di vento da Nord.

Domenica 26 migliora con tempo soleggiato specie ad ovest della regione e assenza di fenomeni di rilievo, sebbene insisterà ancora una ventilazione piuttosto sostenuta.

Lunedì 27 altra giornata stabile sulla Lombardia con transito di innocue velature e attenuazione dei venti.

Temperature in generale calo ovunque sia nelle minime sia nei valori massimi, con gelate possibili in pianura da lunedì.