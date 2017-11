Sacro Monte, strada chiusa ma trasporto pubblico funzionante

Al fine di non intralciare le operazioni anche oggi (mercoledì 1 novembre) la strada per il Sacro Monte resterà chiusa per i non residenti.

Il Sacro Monte è comunque raggiungibile con il trasporto pubblico e la FUNICOLARE aperta oggi dalle 10 alle 18.10.

Per raggiungere la stazione della funicolare, occorre prendere la linea C in direzione Sacro Monte che passa dal centro cittadino ogni 30 minuti dalla fermata di corso Moro (piazza Monte Grappa) ai minuti 16 e 46 di ogni ora. Si ricorda che tutti i titoli di viaggio validi sugli autobus cittadini (biglietti e abbonamenti) sono validi anche sulla funicolare.