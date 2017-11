“Salta” nella notte il bancomat del Credito valtellinese

Secondo colpo nel giro di due giorni ad uno sportello bancomat nel Gallaratese.

Galleria fotografica fanno saltare il bancomat al credito valtellinese di Mornago 4 di 4

Dopo il colpo avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Cassano Magnago, stessa scena, questa notte, a Mornago, dove attorno alle 2.30 un gran botto ha risvegliato gli abitanti della zona.

Ignoti rapinatori usando un esplosivo hanno fatto saltare il bancomat del Credito Valtellinese di via Provinciale 23, causando notevoli danni ma, come avvenuto a Cassano Magnago, senza riuscire nell’intento di portarsi via il denaro contenuto nel distributore automatico.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri della Compagnia di Gallarate.