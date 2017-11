Samsonite, la multinazionale “adottata” dalla piccola Saltrio

(Elisa Stucchi – General Manager Samsonite Italia)

Cosa ci fa una multinazionale in un piccolo paesino di provincia? Eppure la Samsonite, arrivata nei primi anni ’90 a Saltrio, ha trovato la propria dimensione e ad oggi è un punto nevralgico per la grande azienda nata nel 1910 a Denver, nel Colorado.

L’arrivo in provincia di Varese è stato nel 1984 a Ponte Tresa, dopo che nel 1975 è sbarcata in Europa.

Questa mattina le porte dell’azienda sono state aperte per il Pmi Day dell’Unione Industriale di Varese alla classe 3° A della scuola secondaria statale di primo grado “Buzzi Reschini” del paese.

Nella sede di Saltrio lavorano attualmente 60 persone tra modelleria, controllo qualità, marketing e design. Il prodotto è “no travel” – ovvero tutto ciò che non è valigeria: portafogli, borse, zaini – del marchio Samsonite per il mercato europeo.

Samsonite a livello globale raggruppa molti altri marchi, coprendo tutte le sfaccettature del mercato: dai bambini agli uomini d’affare, passando per i giovani avventurosi, gli amanti della montagna e l’eleganza femminile. Tumi, Lipault Paris, Hatmann, Gregory e American Tourister fanno tutte marche che fanno parte del mondo del marchio a elica. Per i più piccoli da pochi anni ci sono anche Disney, Marvel e Star Wars.

Un’azienda di queste dimensioni non può non essere aperta al futuro, con uno sguardo speciale alla comunicazione pubblicitaria e social, ma anche e-commerce in continua crescita.