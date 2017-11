San Francesco, in arrivo la pulizia degli affreschi del Presbiterio

Continuano, senza soluzione di continuità, gli interventi della Comunità Pastorale per preservare e valorizzare il patrimonio artistico delle chiese saronnesi. In particolare venerdì sera nel corso dell’incontro “Coprire, conservare, comunicare: il caso virtuoso di gestione dei beni culturali ecclesiastici a Saronno” che ha visto la presentazione dei primi risultati degli interventi realizzati proprio a San Francesco con la collaborazione di Fondazione Cariplo e del Politecnico, sono stati annunciati prossimi interventi di pulizia agli affreschi.

È stato il prevosto monsignor Armando Cattaneo a dare l’annuncio con un’inedita metafora. «Paragono sempre il Santuario ad una bella donna elegante coi tacchi che attira lo sguardo di tutti con il suo fascino mentre San Francesco è una donna magari con un maglione non appariscente ma dal carattere molto dolce e accogliente. Con i prossimi interventi sarà come se dessimo una rinnovata al maglione così che metta in mostra tutto il fascino della nostra cara chiesa».

Il progetto è già pronto: «L’abbiamo presentato alla Curia e alla Soprintendenza – spiega l’architetto Carlo Mariani che si è occupato di diversi interventi realizzati al Santuario e a San Francesco – realisticamente i lavori potrebbero iniziare a marzo».

Ad essere interessati dall’intervento gli affreschi del presbiterio: «Sono state fatte alcune prove – ha continuato don Armando – e la cosa che mi ha colpito è che alcuni fedeli pensavano addirittura che avessimo ricolorato dei particolari. La pulitura darà molto alla chiesa di San Francesco anche perchè il team di addetti sarà seguito da Pinin Brambilla Barcilon esperta restauratrice che si è occupata anche del Cenacolo di Leonardo da Vinci a Milano”.