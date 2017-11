San Silvestro a teatro con due spettacoli

Anche quest’anno l’appuntamento del 31 dicembre più esclusivo è al Teatro Sociale di Busto Arsizio. Paolo Scheriani ha confezionato per Educarte una serata all’insegna del divertimento e del buonumore. Festeggiare San Silvestro a teatro è estremamente affascinante; un’esperienza ricca di emozioni. Il programma offerto renderà unica questa serata di festeggiamenti.

Si inizia alle 21:30 e subito si entra nel vivo della festa con Paolo Scheriani a fare gli onori di casa. Alle 22:00 inizia lo spettacolo con una delle commedie più divertenti del panorama milanese: “Scarpe” nell’interpretazione esilarante di Margò Volo e Paola Giacometti e la regia del grande Enzo Iachetti, padrone di casa di “Striscia la Notizia”.

Finito lo spettacolo ci si prepara per il conto alla rovescia e il brindisi con la compagnia. Dopo il brindisi di mezzanotte e dopo panettone, pandoro e spumante la serata continua con “Tanto per cantare”, uno spettacolo con Paolo Scheriani, Nicoletta Mandelli e Tonino Scala. Un susseguirsi di canzoni e sketch; ricordando Jannacci, Walter Chiari, Petrolini, Gaber, e tanti altri mostri sacri del varietà e della canzone d’autore. Insomma, una serata di festa per salutare il 2017 e accogliere con gioia il nuovo anno.

Elemento fondamentale di ogni guardaroba, le scarpe sono le migliori amiche delle donne: indispensabili accessori di moda e indiscutibili oggetti di seduzione. “Dimmi che scarpe hai e ti dirò chi sei”: non un semplice modo di dire, ma una vera e propria chiave di lettura per esplorare le molteplici personalità femminili. Con strepitosa verve umoristica, le attrici trasformano un argomento in apparenza futile e leggero in una profonda riflessione sull’animo umano.

La sapiente regia di Enzo Iacchetti struttura lo spettacolo in un magistrale ritmo comico, valorizzando la risata, ma senza dimenticare la poesia. Un’occasione per festeggiare l’ultimo dell’anno in modo davvero speciale e ridendo delle grandi differenze che caratterizzano l’universo femminile e quello maschile ricordando sempre ciò che dice la protagonista dello spettacolo: “la scarpa di lusso è come l’uomo perfetto: di qualunque tipo sia l’importante è che sia ai nostri piedi”.

“Tanto per cantare” ha, invece, un repertorio che unisce vorticosamente le canzoni d’autore, le canzonette, il repertorio di Petrolini, di Achille Campanile, di Jannacci, di Giorgio Gaber.

Un fiume di musica e parole che mette insieme diversi stili con l’arte del “patchwork”.

Paolo Scheriani, Nicoletta Mandelli e Tonino Scala intratterranno il pubblico dalla mezzanotte alle due del mattino proponendo momenti poetici e scoppi di comicità e cercando di accontentare le più inaudite richieste musicali che arriveranno dalla platea.

Prezzi:

platea € 50

primi 100 biglietti a € 40

galleria € 38

primi 100 biglietti a € 30