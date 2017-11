Sara Dossena sesta alla Maratona di New York

Sara Dossena

Sara Dossena, atleta bergamasca ma varesina d’adozione, si è classificata al 6° posto alla maratona di New York con una prestazione davvero superiore forse anche alle sue stesse aspettative.

L’atleta, infatti, era alla sua prima maratona e per tutti i primi 20 km è sempre rimasta saldamente nel gruppo di testa, permettendosi anche, per alcuni tratti iniziali, di portarsi in vantaggio rispetto ad alcuni atleti ben più quotati.

Un esordio, dunque, decisamente soddisfacente per la runner originaria di Clusone, che aveva comunque annunciato di non voler ottenere prestazioni oltre i suoi limiti, ma di volersi godere la sua prima maratona.