Saronnese entra nella storia del quiz L\'eredità

Si è conclusa dopo 12 puntate l’avventura a “L’Eredità” di Emanuele Arduino il saronnese che ha conquistato il pubblico in studio e i telespettatori con la sua simpatia. Il trentaduenne è riuscito a siglare il record della trasmissione per la più lunga permanenza con il titolo di campione. Ma non solo: indovinando la parola beni giovedì 16 novembre ha vinto, al gioco finale della ghigliottina 50 mila euro in gettoni d’oro.

Inoltre qualche giorno dopo ha sfiorato l’en plein non dimezzando mai il montepremi e “rischiando” di vincere 210 mila euro.

A conquistare il pubblico oltre al sua abilità il suo look, sfoggiava spesso papillon ma anche la cravatta del nonno e quella della laurea, e la sua simpatia. Ha raccontato molti aneddoti sulla sua vita saronnese con mamma Olga a partire dalla sua nostalgia per il mercato del mercoledì ed in particolare per il pollivendolo. Emanuele, che è single a caccia della fidanzata, ha spiegato di essersi goduto un po’ di notorietà e le diverse avance ricevute sui social.