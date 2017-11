Saronnesi alla scoperta dell\'ornitologia

Sold out per la mostra ornitologica che ha animato il weekend saronnese. Sono stati tantissimi gli appassionati arrivati da tutto il nord Italia per vedere gli oltre 3600 esemplari dei 300 espositori lombardi. Non è mancato un buon numero di curiosi, qualche adolescente e tante famiglie per quello che ormai è un appuntamento tradizionale dell’autunno saronnese.

«Sicuramente il bilancio è molto positivo – spiegano gli organizzatori del 45esimo campionato regionale lombardo– sia per la presenza di espositori sia per il pubblico. Tanti anche gli esemplari interessanti». A suscitare più ammirazione gli esemplari di Arricciato Padovano alcuni ibridi come il Ciuffolotto e il Fanello. Tra i premiati c’è stato un bel Negrito della Bolivia e un lizard, un gibber italicus e un scotch fancy».

Sabato da registrare anche il debutto saronnese dell’iniziativa, organizzata con l’associazione House of the Holly, che ha messo a disposizione di 14 bimbi altrettanti pappagallini con le relative gabbiette. A visitare l’evento espositivo, patrocinato dal Comune di Saronno, anche l’assessore all’Ambiente Gianpietro Guaglianone.