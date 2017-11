Saronno anticipa la stagione “on ice”: aperta la pista

Saronno anticipa la stazione \"on ice\": aperta la pista

Una miglior pattinabilità, prezzi invariati, un nuovo main sponsor Agesp che ha decorato la balaustra ed un punto ristoro completamente rinnovato: così la pista di pattinaggio allestita per il secondo anno dalla Saronno Servizi in via Piave ha aperto la propria stagione.

Quest’anno l’impianto, come ha ricordato il presidente Alberto Canciani durante una breve presentazione con il direttore Giordano Romano, punta a superare le 10 mila presenze e anche per questo ha deciso di giocare d’anticipo aprendo i battenti un mese prima.

Sabato pomeriggio per il debutto c’erano tante autorità, dal sindaco Alessandro Fagioli con la vice Pier Angela Vanzulli e gli assessori Lucia Castelli e Maria Elena Pellicciotta al presidente dell’assemblea civica Raffaele Fagioli con diversi esponenti del consiglio comunale.

Dopo il taglio del nastro biancoceleste, preceduto da un breve discorso del sindaco che ha lodato le migliorie e apprezzando la presenza di tante famiglie, caldarroste e soprattutto pattinaggio libero per tutti. Non è mancata l’esibizione di un giovane talento del pattinaggio e la presentazione del team che proporrà i corsi di pattinaggio e di hockey.