Saronno e Yaka, doppio 3-0 con vista sul derby

le foto della pallavolo saronno maschile di serie b1

Squadre varesotte protagoniste nel campionato di Serie B maschile: Saronno è in testa alla classifica, Yaka e Caronno Pertusella sgomitano nella parte alta della graduatoria. E il prossimo turno prevede un acceso derby a Malnate tra lo Yaka e la capolista.

QUI SARONNO - Quarta partita e quarta vittoria per la Pallavolo Saronno, salda in vetta al girone A anche dopo l’incontro del PalaDozio con Savigliano, terza in classifica alla vigilia del match.

I timori però sono stati fugati subito dagli Amaretti, concentrati e precisi nella propria metà campo e bravi a sbarazzarsi dei piemontesi con un netto 3-0. Primo set equilibrato nella prima parte, poi Cafulli e Gaggini dominano con il muro e danno a Saronno un vantaggio mantenuto fino al 25-20 conclusivo.

Vantaggio che i padroni di casa confermano anche lungo tutto il secondo set (8-3, 16-12, 21-16) con Rigoni protagonista sino al 25-18 che vale il 2-0.

Quindi, nel terzo parziale, Saronno chiude i conti con autorità, scappando fin da subito e arrivando a +10 (17-7) nel cuore della frazione. Leidi può così dare spazio ai vari Kely, Guglielmo e Spairani (il capitano sta recuperando dall’infortunio) e festeggia il 25-17 finale.

«Li abbiamo aggrediti fin dal primo momento, abbiamo toccato tanti palloni a muro e siamo stati ordinati nelle rigiocate, che è quello che ci manca solitamente – è il commento di Leidi – Sono contento di aver lasciato spazio anche a Spairani, che continua con il suo rientro graduale dopo l’infortunio e a Kely e Guglielmo, che si allenano duramente ogni giorno insieme alla squadra».

PALL. SARONNO – GERBAUDO SAVIGLIANO 3-0 (25-20, 25-18, 25-17)

SARONNO: Coscione 3, Cafulli 11, Falanga 5, Buratti 7, Gaggini 11, Rigoni 4, Rudi (L), Kely 3, Spairani, Guglielmo (L2) n.e. Canzanella, Della Pietra, Scarpino. All. Leidi.

Foto varie di pallavolo

Selfie vittoria per lo Yaka

QUI MALNATE - Lo Yaka riscatta la brutta prestazione contro Cuneo espugnando il campo di Albisola con uno 0-3 a proprio favore meno netto di quanto dica il punteggio ma ampiamente meritato, anche grazie all’ottima prova a muro (ben 8 realizzati).

I malnatesi iniziano un po’ contratti la partita e il primo set corre sui binari dell’equilibrio dopo un vantaggio iniziale dei liguri. Dopo un primo sorpasso dello Yaka è di nuovo pareggio a quota 16, ma Stella prima e il duo Tascone-Favaro poi lanciano i varesini sino al 23-25 (autore Gasperini). Nel secondo set avvio equilibrato fino al 14-14, poi lo Yaka riesce a siglare un piccolo break che si allarga sul 18-22, divario sufficiente per chiudere avanti anche questo parziale con i punti di Gasparini e Tascone (21-25).

La gara si chiude con un’altra frazione equilibrata: le due squadre si sorpassano a vicenda fino a quando Tascone mette a terra l’8-11 ospite. La difesa di Muselli e gli attacchi firmati da Gasparini, Stella e Favaro non permettono la rimonta di Albisola che si arrende sul 17-25.

«Siamo partiti troppo contratti forse ancora scossi dalla brutta prestazione di settimana scorsa – sottolinea coach Taiana – poi però abbiamo preso in mano la situazione e l’abbiamo gestita bene. Una volta sistemate difesa e ricezione abbiamo cominciare a imporre il nostro gioco portando a casa 3 punti importanti».

ALBISOLA – YAKA MALNATE 0-3 (23-25, 21-25, 17-25)

YAKA: Botta 7, Favaro 10, Tascone 9, Reggiori 5, Gasparini 14, Stella 11, Muselli (L), Roncoroni, Regattieri N.E. Bollini, Lualdi, Aliverti, Abou Zeid (L2). All. Taiana.

CLASSIFICA (4a giornata): SARONNO, S. Anna Torino 12; S. Bernardo 9; Cirié, YAKA MALNATE, CARONNO P. 8; Savigliano 7;Parella Torino, Garlasco 5; Novi 4; Acqui 3; Alba 2; Fossano 1; Albisola 0.