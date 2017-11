Scappa in bici con la marijuana nelle mutande

I poliziotti della Questura di Varese hanno arrestato nei giorni scorsi un diaciannovenne che, in bicicletta, ha tentato di eludere un controllo di Polizia nella centralissima Piazza XX settembre.

Il giovane, fermato per un normale controllo mentre stava confabulando con un altro ragazzo, è stato dapprima collaborativo e poi, probabilmente temendo un controllo approfondito da parte degli agenti, è scappato in bicicletta verso Piazza Repubblica. Fuga che ha fatto scaturire un inseguimento appiedato da parte degli operatori che, dopo aver corso per alcune centinaia di metri, sono riusciti a bloccarlo.

Dalla successiva perquisizione è emerso che il giovane – che non è cittadino italiano – aveva occultato nelle parti intime una trentina di grammi di marijuana, già suddivisa in singole dosi.

In conseguenza dell’illecita detenzione della droga, nonché della resistenza posta in essere nei confronti degli agenti della Volante, il diciannovenne è stato arrestato ed associato in carcere a disposizione della magistratura.