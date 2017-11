Scarsa igiene e alimenti scaduti, locale nei guai

La Polizia cantonale comunica che ieri è stata effettuata un’operazione di controllo nel Locarnese. Al servizio hanno partecipato, gli ispettori dell’Ufficio dell’Ispettorato del lavoro e della Regia dell’alcool.

L’operazione svoltasi nella calma ha permesso di controllare in totale 26 persone in 12 esercizi pubblici della regione. Uno degli esercizi pubblici verrà segnalato per scarsa igiene e derrate alimentari scadute.

In base ai dati raccolti gli ispettori dell’Ufficio dell’Ispettorato del lavoro approfondiranno gli accertamenti nei prossimi giorni su tre persone di cui uno al lavoro malgrado il beneficio dell’assistenza e un altro al beneficio dell’AI. Inoltre sono state sequestrate 104 bottiglie di super alcolici di provenienza estera.