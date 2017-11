Scende dal treno con un etto di cocaina: arrestato

E’ sceso dal treno con un panetto da 100 grammi di cocaina ma sulla banchina non ha trovato ad attenderlo l’acquirente ma i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile che l’hanno perquisito e ammanettato. Così si è conclusa la trasferta di un 43enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Tutto è iniziato ieri pomeriggio intorno alle 13 quando impegnati in controllo antidroga i carabinieri hanno notato un viaggiatore che scendendo dal treno proveniente da Milano sembrava disorientato. Continuava a guardarsi intorno come se aspettasse qualcuno e non sapesse bene dove andare.

Sottoposto a un normale controllo con relativa perquisizione, nella tasca del giubbino gli è stato rinvenuto un involucro sigillato contenente 100 grammi di cocaina. Ovviamente non ha fornito alcuna informazione utile in merito alla detenzione e sul perché si trovasse a più di 600 chilometri da casa in quel momento. In ogni caso sono scattate le manette e il trasferimento al carcere di Busto Arsizio mentre il panetto di cocaina è stato sequestrato.