A Schianno arriva il Natale

Domenica 3 dicembre il centro storico di Schianno si accende di colori, luci natalizie, idee regalo e sapori della tradizione. Hobbisti provenienti da tutta la provincia allestiranno le loro bancarelle per proporre ai

sempre più numerosi visitatori, originali e numerosi manufatti artigianali.

Gli stand gastronomici curati dai volontari delle associazioni del paese e dai negozianti del paese quest’anno offriranno, tra le altre cose, polenta e asino, polenta e salsiccia in umido, salamelle, riso e salsiccia, cassoela, polenta e baccalà, castagne, vin brulè, cioccolata, zucchero filato e molte altre golosità da gustare da asporto o nelle zone ristoro previste dagli organizzatori.

Quest’anno un ringraziamento particolare da parte degli organizzatori va ai residenti nelle storiche corti del centro e ai proprietari di Villa Necchi della Silva che si sono resi disponibili ad ospitare le bancarelle

degli espositori.

Anche quest’anno Babbo Natale aspetta le letterine dei bambini presso il suo ufficio postale allestito dall’AVIS di Gazzada Schianno dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 in Via Verdi.

Come lo scorso anno, durante tutta la giornata dalle ore 7.00 alle ore 20.00 le vie di Schianno resteranno chiuse al traffico veicolare e che verrà modificato il senso di marcia nelle vie Barbieri, Italo Cremona, Raffaello Sanzio e Matteotti dalle ore 10,00 alle ore 20,00, come meglio indicato nella cartina.