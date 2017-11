Sciopero generale: treni regolari nella fascia pendolari

Circolazione regolare nella fascia pendolare. Lo sciopero indetto per oggi, venerdì 10 novembre, e scattato alla mezzanotte non ha avuto ripercussioni e così tra loe 6 e le 9 di questa mattina che è la tradizionale fascia protetta per il trasporto dei pendolari.

La società Trenord farà il bilancio dell’astensione nel pomeriggio quando sarà più chiara la situazione della circolazione.

Qualche cancellazione, però, c’è stata come il treno delle 9.20 in partenza dalla stazione Varese Nord piuttosto che qualche ritardo.