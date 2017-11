Sciopero venerdì 10 novembre, occhio a treni e mezzi pubblici

sciopero atm metropolitana metro

È stato convocato per venerdì 10 novembre uno sciopero sostenuto dalle sigle sindacali di base (Cub, Cobas e Usb, oltre che dai confederali nel caso del trasporto aereo). Lo sciopero riguarderà quindi anche i trasporti, sia quelli ferroviari che quelli urbani, quantomeno a Milano.

Sciopero treni 10 novembre 2017

Lo sciopero del personale Trenord riguarderà la fascia dalle 21 del 9 novembre alle 17.59 del 10 novembre. Per quanto riguarda i treni a lunga percorrenza di Trenitalia il servizio potrebbe essere interrotto dalle 21 del 9 alle 20.59 del 10 novembre.

Trenord ricorda che in caso di sciopero il personale è tenuto ad assicurare alcuni servizi minimi di trasporto, nelle fasce orarie di maggiore afflusso nel trasporto locale (dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21). I treni in viaggio all’inizio dello sciopero saranno garantiti sino a destinazione finale solo entro un’ora dall’inizio dello sciopero. I treni previsti in arrivo nell’area interessate dallo sciopero dopo un’ora dall’inizio della protesta possono essere fermati nella stazioni precedenti a quella di arrivo.

Sciopero metropolitana, bus, tram 10 novembre 2017

Anche i dipendenti Atm potrebbero incrociare le braccia, ma in questo caso gli orari sono ancora da definire.

Sciopero trasporto aereo 10 novembre 2017

I controllori di volo dell’Enav che aderiscono a Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-T e Unica si fermano per 4 ore; il personale che opera su turni si ferma dalle 13 alle 17 e quello d’ufficio si ferma 4 ore, fino a fine orario di servizio.