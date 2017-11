Scontro tra auto e cavallo alle porte di Busto

Drammatico scontro in via per Samarate a Busto Arsizio: un’auto ha travolto un cavallo, sbucato d’improvviso dalla zona di campi e boschetti vicina alla strada che mette a Samarate.

È successo poco prima delle 12 di mercoledì 22 novembre. A bordo dell’auto viaggiavano due donne di 41 e 71 anni: improvvisamente lo splendido animale è sbucato dal lato della strada, rendendo vana la frenata della conducente.

L’impatto è stato molto violento. Il cavallo è rimasto a terra, l’auto ha riportato danni gravi, tanto che immediatamente il sistema del 112 (numero unico di emergenza) ha attivato non solo l’ambulanza, ma anche l’auto medica e i vigili del fuoco. I pompieri hanno collaborato con i sanitari per estrarre le due donne dal veicolo: sono state portate in ospedale in codice verde, molto spaventate ma senza ferite.

Tragico invece l’epilogo per il quadrupede, che è morto pressoché sul colpo.

L’animale era scappato dal recinto di un vicino maneggio, dunque non c’era nessuno in sella e non era dunque custodito in quel momento. La zona tra Samarate e Busto, molto boscosa e con diversi sentieri e strade poderali, è sede di diversi centri equestri.

Sul posto anche la Polizia Locale di Busto, per i rilievi. La conducente, secondo un primo esame, procedeva a velocità corretta e non ha potuto evitare l’impatto.