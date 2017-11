Scontro tra auto e moto in via Ronchetti

Incidente tra auto e moto a Gallarate in via Ronchetti, asse di accesso alla città venendo da Varese.

È successo alle 12.15, sul posto ambulanza e automedica. Il ferito è il motociclista coinvolto, non risultano ferite altre persone: l’uomo, un 35enne, è stato poi trasferito in ospedale in codice giallo (ferito ma non in pericolo di vita).

Sul posto anche la Polizia Locale. Si segnalano code.