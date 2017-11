Scontro tra due auto all’incrocio

Oggi, martedì 28 novembre, alle ore 16,30, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate, sono intervenuti a Busto Arsizio all’incrocio tra via Benedetto Marcello e via Rossini, per incidente stradale.

Per cause ancora in fase di accertamento due autovetture si sono scontrate nei pressi di un incrocio, una delle auto ha terminato la sua corsa contro il muro di cinta di un’abitazione.

I pompieri intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada attrezzato per incidenti stradali, hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti (un giovane di 20 e una signora di 60 anni), trasportati in ambulanza al Pronto Soccorso di Busto Arsizio, entrambi in codice verde.