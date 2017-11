Scontro sulla SP20: una motociclista in gravi condizioni

Grave incidente poco prima delle 12.30 lungo la provinciale 20 tra Caronno Varesino e Carnago. Coinvolti una vettura un furgone e una moto.

Una donna di 43 anni alla guida di uno scooter è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di Varese in condizioni gravi: è in prognosi riservata per politrauma.

Secondo una prima ricostruzione, che andrà vagliata dagli inquirenti, all’origine del tamponamento ci sarebbe la vettura, guidata da una giovane di 21 anni, che si è ribaltata per cause da chiarire. Il furgone, che stava sopraggiungendo, avrebbe frenato senza però che la donna alla guida dello scooter che seguiva si rendesse conto.

Inevitabile quindi l’impatto che ha sbalzato la centaura provocandole ferite gravi.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e l’elisoccorso che ha trasportato la paziente più grave all’ospedale di Varese dove i sanitari hanno disposto tutti gli accertamenti. Meno gravi le conseguenze per le altre persone coinvolte: la giovane è stata portata all’ospedale di Gallarate ma le sue condizioni non sono critiche.