Scontro tra auto e autobus, pomeriggio difficile per il traffico

Incidente alla Brunella, pedone investito

(immagine di repertorio)

Domenica pomeriggio complicata sulle strade di Luino, per un incidente stradale che pochi minuti prima delle 16 ha mandato in tilt la circolazione nella zona del centro.

Un autobus di linea e un’auto si sono scontrati all’incrocio tra viale Dante Alighieri, il viale sul lungolago e via Manzoni.

Non ci sono stati feriti, ma le conseguenze sul traffico sono state immediate con lunghe code in entrambe le direzioni.

Sul posto la Polizia locale e un‘ambulanza che fortunatamente è ripartita vuota.