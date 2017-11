Scoperto allevamento abusivo di cinghiali

Foto varie

La Polizia ittico venatoria della Provincia di Varese nei gironi scorsi ha effettuato due operazioni di controllo che hanno portato alla scoperta di un traffico illecito di uccelli selvatici protetti e di un allevamento abusivo di cinghiali.

In quest’ultimo caso la scoperta è avvenuta a Sesto Calende dove gli agenti in seguito ad accertamento hanno sanzionato un privato per la detenzione e l’allevamento abusivo di tre cinghiali. Gli animali erano detenuti e allevati illegalmente, cioè senza autorizzazione della Regione, senza certificato di provenienza e senza marcatura, all’interno di una proprietà privata opportunamente recintata in una zona boschiva.

L’allevamento indiscriminato di cinghiali è vietato per legge anche per il fatto che trattandosi di specie ad elevata rusticità e prolificità può causare danni alle coltivazioni agricole e all’incolumità pubblica e una fuga o peggio l’immissione di individui allevati può potenzialmente aggravare questi rischi.

Ma non è tutto. Un’altra operazione è avvenuta dopo un appostamento predisposto fuori da un esercizio commerciale di un rivenditore di animali. A seguito dei controlli gli agenti hanno verificato l’acquisto appena fatto da parte di un cliente di 3 uccelli protetti e appartenenti alla famiglia dei fringillidi, acquistati e detenuti illegalmente perché sprovvisti di certificato di provenienza e anello identificativo. A quel punto gli agenti sono entrati nel negozio e hanno verificato la detenzione per la vendita di altri 67 uccelli selvatici protetti e illegalmente detenuti. Gli animali sono stati sequestrati e, in buona parte liberati in natura viste le loro buone condizioni fisiche. Gli altri sono stati destinati alle cure di veterinari convenzionati. Il proprietario e l’acquirente sono stati denunciati per i reati di detenzione, vendita e ricettazione di fauna selvatica protetta catturata illecitamente.