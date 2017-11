Scuola, il Comune chiama a raccolta associazioni, comitati e genitori

Associazioni, comitati e genitori delle scuole per l’infanzia, primarie e secondarie. A loro è rivolto l’invito a partecipare all’incontro pubblico in programma martedì 28 novembre (ore 21) alle scuderie Martignoni (via Venegoni 3).

Argomento di discussione confronto saranno tematiche riguardanti la scuola di oggi e le strategie per la scuola di domani. Interverranno l’assessore alla Pubblica istruzione Isabella Peroni e l’assessore ai Servizi sociali Paolo Bonicalzi.

L’appuntamento organizzato dall’amministrazione comunale vuole anche essere un momento utile a riunire tutte le componenti del mondo scolastico: dirigenti, docenti, gruppi di lavoro dei diversi istituti, genitori degli alunni e amministratori pubblici. Lo scopo è creare un dialogo utile e costruire dei percorsi condivisi che vadano nella direzione del perfezionamento o del miglioramento delle realtà scolastiche comunali.