“Scuola e impresa, alleati per il futuro”, incontro al Fratello Sole

Mercoledì 15 novembre alle 21.25, il teatro Fratello sole di Busto Arsizio ospiterà l’evento “Scuola e impresa: alleati per i futuro, orientare studenti e famiglie alle professioni di domani”.

«L’incontro – spiega Marco Silanos, presidente della Compagnia delle Opere Insubria – vuole stabilire un forte dialogo tra il settore educativo e le imprese, è nata così l’dea di raccontare esperienze di imprese del territorio che spiegheranno le caratteristiche dei futuri ruoli professionali di cui avranno bisogno».

Monica Giani, attuale presidente della fondazione San Giacomo, intervenendo sull’incontro sottolinea come «si cerchi di creare un momento per accompagnare i ragazzi e i genitori nella scelta della futura scuola, tenendo conto dei desideri dei giovani e di come le scuole del territorio possano rispondere alle diverse esigenze delle imprese attraverso un dialogo costante».

«L’obiettivo dell’incontro- prosegue Giani- è proprio quello di aiutarli a trovare i migliori criteri per accompagnarli nella loro futura scelta».

All’incontro saranno presenti e prenderanno parte, oltre a Marco Silanos e a Monica Giani: Bernhard Scholz, presidente Compagnia delle Opere, Barbara Cimmino, responsabile ufficio prodotto e linea basic Yamamay e Matteo Telaro, consigliere del comitato esecutivo Compagnia delle opere Insubira, in qualità di moderatore della serata.