A scuola di lavoro da chi ne ha fatto il suo business: gli studenti ad Openjobmetis

Openjobmetis Spa ha aperto le sue porte agli alunni della scuola Maino. Non un’azienda di produzione, come sono stati abituati in questi giorni i giovani alunni che partecipano alle giornate Pmi Day organizzate dall’Unione Industriali della Provincia di Varese, ma una realtà che si occupa di servizi e che, però, è forse la vetrina migliore per conoscere il lavoro.

Questo perché Openjobmetis di lavoro si occupa in forma esclusiva e in tutte le sue sfaccettature: dalla formazione, alla burocrazia e fino, naturalmente, al far incontrare la domanda e l’offerta sul mercato.

No può esserci un punto d’osservazione migliore per i giovani studenti che guardano al lavoro ma che ancora devono concludere la propria formazione. «Studiate, studiate, studiate perché è una caratteristica che accompagnerà tutta la vostra carriera professionale – ha spiegato l’amministratore delegato Rosario Rasizza prima di affidare la classe della scuola Maino ai suoi collaboratori per la visita di tutti gli uffici della sede gallaratese.

Openjobmetis Spa è un’azienda quotata in borsa che conta 120 filiali sparse su tutto il territorio nazionale. Ha 600 dipendenti che gestiscono la manodopera per circa 6000 aziende e un totale di 18mila lavoratori.

L’azienda gallaratese è nata nel 2011 dall’integrazione tra Openjob Spa e Metis Spa ed è diretta dall’amministratore delegato Rosario Rasizza.