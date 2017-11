Scuola “Luigi Morelli” in marcia per i Diritti dei Bambini

Lunedì 20 novembre i bambini scendono in strada per i propri diritti. In occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza i bambini la scuola “Luigi Morelli” di Busto Arsizio accompagnata dagli insegnanti e dai genitori, gireranno le strade principali del quartiere Santi Apostoli.

Dalle 14.30 alle 15.30, partendo e rientrando alla sede scolastica di via Toce, scortati dai vigili urbani, i bambini manifesteranno con canti slogan e cartelloni per i diritti dei bambini.

QUI TUTTE LE INIZIATIVE DELLA SETTIMANA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA