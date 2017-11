Sea e Fnm premiate a Bruxelles per il nuovo collegamento su ferro a Malpensa

Ieri sera a Bruxelles sono stati consegnati i “Global AirRail Awards 2017” e SEA e Ferrovienord si aggiudicano il premio progetto dell’anno, nella categoria “Travelport Project of the Year”, con il collegamento tra terminal 1 e terminal 2, comprensivo della nuova stazione ferroviaria.

Sewa, che gestisce gli aeroporti di Milano, e Ferrovienord, il gestore dell’infrastruttura ferroviaria regionale, hanno collaborato insieme per migliorare la connettività del terminal 2, che serve un terzo dei passeggeri di Malpensa, con il centro di Milano. Il progetto, suddiviso in due sezioni per competenza, ha visto lo sviluppo della stazione del terminal 2 a cura di SEA e il collegamento ferroviario realizzato da Ferrovienord.

Il collegamento ferroviario tra i due terminal, co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma TEN-T, è operativo dallo scorso dicembre e ha registrato subito ottimi risultati in termini di traffico. Nove mesi dopo 2,3 milioni di passeggeri hanno utilizzato il servizio, il 28% in più rispetto all’anno precedente nello stesso periodo. Il numero dei passeggeri aeroportuali che utilizzano il treno con origine / destinazione di Milano Centrale, Hub Interchange con linee ad alta velocità e altre linee è aumentato del 7%, raggiungendo il 34% sul totale.

Il collegamento ferroviario T1-T2 rappresenta la prima fase del progetto di accesso ferroviario nord di Malpensa che mira a collegare l’aeroporto di Malpensa alla rete ferroviaria principale. Il progetto finale della fase 2 è attualmente in corso, con il collegamento Gallarate-Malpensa.

La manifestazione è certificata da una giuria di esperti internazionali, tra i premiati compare anche Heathrow Express e Flytoget (operatore collegamento Oslo Airport).