“Sei spose per sei fratelli” in scena al Teatro San Pio

Appuntamento sabato 11 novembre, alle 21 al Cinema Teatro San Pio Sala della Comunità di Uboldo con il musical “Sei spose per sei fratelli”. A salire sul palco sarà la Compagnia Kairos di Cairate.

La Compagnia Kairos è una Compagnia teatrale amatoriale, costituita da 60 membri, giovani e adulti della Comunità Pastorale di Cairate; che intende promuovere la cultura e l’arte, ispirandosi a valori umani e cristiani. “Kairós” è una parola greca che significa “il momento giusto”: ogni rappresentazione, infatti, è per la compagnia il “momento giusto” per comunicare l’amore per il teatro, raggiungendo il cuore del pubblico e trasmettendo valori profondi.

“Sei spose per sei fratelli” è un bellissimo musical, un intreccio di emozioni tra accattivanti melodie, energiche coreografie e sfavillanti colori. Ecco, in sintesi, lo spettacolo che il gruppo teatrale Kairós propone, ispirandosi al celebre film di Stanley Donen. La vicenda è ambientata nell’Oregon del 1850: Adamo Pontepee, rozzo montanaro, giunge in città per comprare dei prodotti e… per trovare moglie! L’incontro con Milly si rivela un vero e proprio colpo di fulmine: la giovane donna, piena di sogni e speranze per il futuro, sposa Adamo, ignorando la presenza di ben cinque cognati… Romantica e sensibile, ma nello stesso tempo orgogliosa e determinata, Milly riesce a trasformare, con grande pazienza, i fratelli Pontepee, educandoli alla galanteria e alla dolcezza, ma soprattutto al rispetto, all’onestà e all’amore autentico.

Il costo dei biglietti è di € 10,00 (posto unico).

Prenotazioni sul sito www.teatrosanpio.uboldo.info oppure al numero 328.7444674.