“Il senso del dolore” interpretato dagli attori

La biblioteca di Cardano al Campo ospita venerdì 10 novembre, alle 21, la lettura animata di “Il senso del dolore”, di Maurizio de Giovanni.

Una lettura animata (per adulti) a cura di Crossroads – intrecci culturali.

“Napoli, marzo 1931, mentre un inverno particolarmente rigido tiene la città stretta in una morsa di gelo, un assassinio scuote l’opinione pubblica per la ferocia con cui il crimine è perpetrato e per la notorietà del morto. Il grande tenore Arnaldo Vezzi viene trovato cadavere nel suo camerino. Artista di fama mondiale, amico del Duce, uomo egoista e meschino: a ricostruire la personalità della vittima e a risolvere il caso è chiamato il commissario Luigi Alfredo Ricciardi, in forza alla Squadra Mobile della Regia Questura di Napoli.”